Çin ve AB elektrikli araç sübvansiyon soruşturmasında ilerleme sağladı

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB), Çin yapımı elektrikli araçlarla (EV) ilgili açılan sübvansiyon soruşturmasında belirli alanlarda önemli ilerlemeler kaydetse de henüz karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşamadıklarını belirtti. Bakanlık sözcüsü Cumartesi günü konuya ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada, Çin'in AB'yi yüz yüze istişarelerin bir sonraki aşamasını yürütmek üzere teknik bir ekip göndermeye resmen davet ettiğini hatırlatarak, Çin'in diyalog ve istişare yoluyla çözüm arama konusundaki tutum ve samimiyetinin değişmediğini ifade etti.Sözcü, AB'nin ziyareti mümkün olan en kısa sürede düzenlemesini ve uygun bir çözüme erken bir tarihte ulaşmak için yapıcı bir tavırla istişareleri ilerletmesini umduğunu söyledi.

MÜZAKERELERE DEVAM KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLANDI

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, iki taraftan teknik ekiplerin 20 Eylül'den bu yana Brüksel'de sekiz tur yoğun müzakere yürüttüğünü, ancak önemli farklılıkların hala devam ettiğini belirtti. Ticaret Bakanı Wang Wentao ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis 19 Eylül'de görüşerek, fiyat taahhüdü anlaşması müzakerelerini ilerletme ve diyalog ve istişarelerle karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşma konusunda tam bir kararlılık sergileme konusunda anlaşmıştı.

AB'NİN ENDİŞELERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Sözcü, son müzakere turlarında hem Çin hem de Avrupa'daki ilgili sektörlerin talep ve görüşlerini tam olarak dikkate aldıklarını ve AB'nin endişelerini gidermek için defalarca faydalı ve yapıcı çözümler önererek son derece samimiyet ve esneklik gösterdiklerini söyledi. Sözcü, "Bununla birlikte, AB'nin hem Çin hem de Avrupa'daki ilgili sektörlerin temel endişelerine aktif şekilde yanıt verememiş olması üzüntü verici" dedi. AB'nin diğer ülkelerden bazı şirketlerle ayrı fiyattan anlaştığına yönelik görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler üzerine sözcü, bu tür adımların müzakerelerin temelini ve karşılıklı güveni sarsabileceği uyarısında bulundu. Çin'deki AB yatırımlı şirketler de dahil olmak üzere Çinli işletmelerin, Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası'na sektörün genel pozisyonunu temsil edecek fiyat taahhüt planı önerme yetkisi verdiğini ifade eden sözcü, "Bu, Çin-AB müzakerelerinin temelini oluşturuyor" dedi.