Çin ve AB Arasındaki Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avrupa Birliği ile ekonomik ve ticari işbirliğini artırmaya istekli olduklarını belirtti. 18. Avrupa-Çin Ticaret ve Teknoloji İşbirliği Fuarı'nın sonuçlarına göre, iki taraf arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri giderek güçleniyor.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avrupa Birliği ile ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye istekli olduklarını belirterek, AB'nin açıklık taahhüdünü kararlılıkla yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

18. Avrupa-Çin Ticaret ve Teknoloji İşbirliği Fuarı kısa süre önce Çin'in Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da başarıyla tamamlandı. Çarşamba günkü basın toplantısında fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, 2002 yılında düzenlenmeye başlayan ve bu yıl 18'incisinin düzenlenen fuara 12.000'den fazla Çinli ve Avrupalı şirketin katıldığını ve 3.300'ün üzerinde ön işbirliği anlaşması imzalandığını belirtti.

Mao, Çin ve Avrupa arasındaki en büyük yatırım, ticaret, inovasyon ve işbirliği platformlarından biri olan fuarın katılımcılarının büyük bölümünü AB üye ülkeleri ve AB şirketlerinin oluşturduğunu ifade etti.

Çin ve AB'nin ekonomik açıdan birbirini büyük ölçüde tamamladığı ve çıkarlarının büyük ölçüde örtüştüğüne dikkat çeken Mao, Çin-AB ilişkilerinin temelinde ekonomik ve ticari işbirliğinin yattığını söyledi. Mao, Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda yıllık ikili ticaretin 2,4 milyar ABD dolarından 780 milyar ABD dolarının üzerine çıktığını, iki yönlü yatırım stokunun ise 270 milyar ABD dolarını geçtiğini vurguladı.

Mao an itibarıyla 25 AB üye ülkesinin vatandaşlarının Çin'e vizesiz seyahat edebildiğini ve Çin Demiryolları Ekspresi'nin 26 Avrupa ülkesindeki 200'den fazla kente yaklaşık 120.000 sefer gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çin ve AB'nin güçlü yönlerinin, karşılıklı fayda imkanı sunarak her iki tarafın halklarına somut fayda sağladığını ifade eden Mao, "AB ile ekonomik ve ticari işbirliğini artırmayı ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeyi sürdürmeye hazırız. AB'nin açıklık taahhüdünü kararlılıkla yerine getirmesini ve Çin'in kalkınmasının sunduğu önemli fırsatları değerlendirmesini de temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
