Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de Başlıyor
Çin'in başkenti Beijing, 10-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Shougang Parkı'nda gerçekleştirilecek.
BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) ev sahipliği yapacağı Shougang Parkı, 9 Eylül 2025.
Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, 10-14 Eylül tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel