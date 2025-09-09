Haberler

Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de Başlıyor

Çin'in başkenti Beijing, 10-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Shougang Parkı'nda gerçekleştirilecek.

