Haberler

Çin'in Telekom Sektörü İlk 11 Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'in Telekom Sektörü İlk 11 Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in telekomünikasyon sektörü, ocak-kasım aylarında %0,9 artışla 1,61 trilyon yuan gelir elde etti. 5G teknolojisi de hızla büyümeye devam ediyor, 4,83 milyon 5G baz istasyonu ve 1,19 milyar 5G mobil kullanıcısı bulunuyor.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü, ocak-kasım ayları arasında istikrarlı büyüme sergiledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre sektördeki şirketlerin söz konusu dönemdeki birleşik ticaret geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artışla 1,61 trilyon yuana (yaklaşık 228 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin'in 5G teknolojisi de istikrarlı büyümesini sürdürdü. Kasım sonu itibarıyla ülkede 4,83 milyon 5G baz istasyonu ve 1,19 milyar 5G mobil kullanıcısı bulunduğu ve ülkedeki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 65,3'ünün 5G hizmet abonesi olduğu bildirildi.

Bakanlık, mobil internet erişim trafiğinin nispeten hızlı büyüme oranını koruduğunu ve 5G, gigabit optik ağ ve nesnelerin interneti altyapısı gibi ağ altyapısının inşasının istikrarlı şekilde ilerlediğini de belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Kurdukları tuzağa bakın! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli

Kurdukları tuzak akıl almaz! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Yine Kur'an-ı Kerim'i paylaşıp o sözleri yazdı! Dikkat çeken ifadeler
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
title