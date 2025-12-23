Çin'in Telekom Sektörü İlk 11 Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü, ocak-kasım ayları arasında istikrarlı büyüme sergiledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre sektördeki şirketlerin söz konusu dönemdeki birleşik ticaret geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artışla 1,61 trilyon yuana (yaklaşık 228 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin'in 5G teknolojisi de istikrarlı büyümesini sürdürdü. Kasım sonu itibarıyla ülkede 4,83 milyon 5G baz istasyonu ve 1,19 milyar 5G mobil kullanıcısı bulunduğu ve ülkedeki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 65,3'ünün 5G hizmet abonesi olduğu bildirildi.

Bakanlık, mobil internet erişim trafiğinin nispeten hızlı büyüme oranını koruduğunu ve 5G, gigabit optik ağ ve nesnelerin interneti altyapısı gibi ağ altyapısının inşasının istikrarlı şekilde ilerlediğini de belirtti.