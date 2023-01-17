Çin Tavşan Yeni Yılı'na Hazırlanıyor
Güncel Haberler
BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletine bağlı Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'nde yer alan Xuan'en İlçesi'nde bir çocuk tavşan şeklindeki fenerler arasında fotoğraf çektiriyor, 15 Ocak 2023.
BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletine bağlı Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'nde yer alan Xuan'en İlçesi'nde bir çocuk tavşan şeklindeki fenerler arasında fotoğraf çektiriyor, 15 Ocak 2023.
Çin'de Tavşan Yeni Yılı yaklaşırken, Çin Zodyak'ındaki 12 hayvandan biri olan tavşan imgesinin yer aldığı dekoratif öğeler ve el işi çalışmalar sokakları doldurarak etkinliğe şenlikli bir hava katıyor. (Fotoğraf: Song Wen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel