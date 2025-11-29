Haberler

Çin Tarzı Modernleşme Türk Medyasında Tartışıldı

Güncelleme:
İSTANBUL, 29 Kasım (Xinhua) -- Türk medya ve akademi temsilcileri, Xinhua Haber Ajansı'nın İstanbul'da düzenlediği tanıtım toplantısında Çin tarzı modernleşmenin Çin- Türkiye ilişkilerine yeni işbirliği fırsatları sunduğunu vurguladı.

26 Kasım'da düzenlenen tanıtım toplantısı Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları ile iş ve akademi dünyasından 150'yi aşkın konuğu bir araya getirdi. "15. Beş Yıllık Plan'ın önerileri Çin tarzı modernleşmede yeni bir sayfa açıyor" temalı etkinlikte, katılımcılar iki ülke arasındaki ekonomi, kültür ve medya işbirliğini derinleştiren yeni alanları ele aldı.

Konuklar, ikili ilişkilerin istikrarlı biçimde ilerlediği bir dönemde medyanın iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşimi güçlendirmede giderek daha önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Lotus Haber Ajansı Başkanı İrfan Karslı, Xinhua'nın Türkiye hattının Çin'in modernleşme sürecine dair kapsamlı ve objektif bir çerçeve sunduğunu belirterek, "Son on yılda Çin'in modernleşmede kaydettiği sıçrama, özellikle teknoloji ve inovasyon alanlarında dikkat çekiyor. Bu sürecin tanığı olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Yön Haber Başkanı Erdal Emre ise Çin'in özgün kurumsal avantajları ve açık, kapsayıcı yaklaşımıyla dünya için Batı modellerinden farklı bir modernleşme yolu ortaya koyduğunu söyledi. Emre, Xinhua Türkiye hattının "yüksek bilgi yoğunluğu ve net anlatımıyla Çin'i doğru anlamak için önemli bir referans noktası sunduğunu" ifade etti.

Sözcü TV Uluslararası Yayınlar Direktörü Burak Tatari, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkiye'nin Orta Koridor planının uyumlaştırılmasının Türk kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olduğunu belirterek, Xinhua Türkiye hattının bu alanda "yetkili ve güvenilir bilgi sağlayan önemli bir kanal" olduğunu kaydetti.

Etkinlik kapsamında ayrıca Çin tarzı modernleşmenin başarıları ve iki ülke arasındaki işbirliği sonuçlarını yansıtan bir Xinhua fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
