Çin Tarım Politikalarında Sonbahar Tahıl Ekimine Dikkat Çekildi

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, tarım ve kırsal işlerin yönetimi konulu video konferansta, yıllık tahıl üretim hedeflerine ulaşmak için sonbahar tahıl ekim yönetiminin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Liu Guozhong, Çin'in başkenti Beijing'de Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı tarafından düzenlenen sonbahar tahıl ekim yönetimi ve tarımsal afetlerin önlenmesine ilişkin video konferansta konuşuyor, 20 Ağustos 2025.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong çarşamba günkü konferansta, ülkenin yıllık tahıl üretim hedeflerine ulaşmak için sonbahar tahıl ekim yönetimi ve tarımsal afetlerin önlenmesine yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
