Çin, Tanzanya-Zambiya Demiryolu İçin Yeni Ekonomik İşbirliği Projesini Başlattı

Güncelleme:
Çin Başbakanı Li Qiang, Zambiya ve Tanzanya ile işbirliği içinde Tanzanya-Zambiya Demiryolu boyunca bir refah bölgesi oluşturacaklarını duyurdu. Üç ülke, demiryolunun yeniden canlandırılması için yüksek kalite ve standartlar ile ortak bir ekonomik büyüme merkezi oluşturmayı hedefliyor.

LUSAKA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tanzanya- Zambiya Demiryolu boyunca bir refah bölgesi oluşturulması sürecini ilerletmek ve ortaklaşa yeni bir ekonomik büyüme merkezi oluşturmak üzere Zambiya ve Tanzanya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li, perşembe günü Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emmanuel Nchimbi ile birlikte Tanzanya-Zambiya Demiryolu'nu yeniden canlandırma projesinin temel atma törenine katıldı.

Li, törende yaptığı konuşmada, umut vadeden bu demiryolunun yeni dönemde yeniden ihtişamla parlamasını ve Tanzanya ve Zambiya'nın, hatta tüm Afrika'nın kalkınmasına daha fazla canlılık katmasını sağlamak üzere Zambiya ve Tanzanya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Üç hükümetin de demiryolunun yeniden canlandırılması için gerekli desteği sağlayacağını belirten Li, üç tarafa inşaat sırasında yüksek kalite ve yüksek standartlara bağlı kalma, inşaatı yüksek kalite, verimlilik, güvenlik ve güvenilirliğin öne çıktığı simgesel bir projeye dönüştürme ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne örnek oluşturma çağrısında bulundu.

Çin-Afrika işbirliğinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu belirten Li, Tanzanya-Zambiya Demiryolu'nun özündeki anlamı daha da ileriye taşımak, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin sonuçlarını hayata geçirmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip, her koşulda geçerli Çin-Afrika topluluğunu derinleştirmek ve sağlamlaştırmak üzere Zambiya, Tanzanya ve diğer Afrika ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hichilema ve Nchimbi ise demiryolunun, üç ülkenin liderlerinin eski nesillerinin kurduğu dostluğun anıtı ve halklarının bağımsızlık, özgüven, dayanışma ve karşılıklı destek arayışının sembolü olduğunu ifade etti.

Hichilema ve Nchimbi, halkların refahını artırmak ve yeni dönemde her koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Afrika toplulu inşasında yeni bir sayfa açmak amacıyla Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin sonuçlarını aktif olarak hayata geçirmek, demiryolunu canlandırma projesini, modernizasyonun ortaklaşa ilerletilmesinin en önemli unsuru haline getirmek, bölgesel bağlantı imkanlarını teşvik etmek ve hat üzerindeki ülkelerde endüstriyel kalkınma, yeşil dönüşüm ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere Çin ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, törende Nchimbi ile dostane görüş alışverişinde bulundu.

Çin, Tanzanya ve Zambiya hükümetleri, Tanzanya-Zambiya Demiryolu boyunca kurulacak refah bölgesinin ortaklaşa inşası konusunda ortak bildiri yayınladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
