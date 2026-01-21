Haberler

Çin Anakarası: Taiwan'daki Dpp'nin ABD ile Vardığı Sözde Ticaret Mutabakatı İki Yakadaki Çıkarlara Zarar Veriyor

Güncelleme:
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi'nin ABD ile yaptığı gümrük vergisi görüşmelerinin Taiwan halkına ve endüstriyel kalkınmaya ihanet anlamına geldiğini belirtti. Peng, ABD'nin Taiwan üzerindeki baskılarını artırdığını vurguladı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ABD ile gümrük vergileri konusunda yürüttükleri görüşmelerde vardıkları sözde "mutabakatın" Taiwan halkının refahına ve Taiwan'ın endüstriyel kalkınma çıkarlarına ihanet anlamına geldiğini söyledi.

Peng çarşamba günkü basın toplantısında DPP yetkilileri ile ABD arasında kısa süre önce yürütülen gümrük vergisi görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Taiwan'ın ABD'ye yarı iletken ve teknoloji şirketleri aracılığıyla en az 250 milyar ABD dolarına varan yeni doğrudan yatırım yapacağını, ABD'de yatırım yapan Taiwanlı şirketlere en az 250 milyar ABD doları tutarında kredi garantisi sağlayacağını ve buna karşılık olarak ABD'nin de Taiwan menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 15 ile sınırlayacağını duyurmuştu.

DPP yetkilileri de ABD ile yürütülen gümrük vergisi görüşmelerinin amacına ulaştığını savunmuştu.

Peng, "Sözde ticaret görüşmeleri özü itibarıyla ABD'nin gümrük vergisi kozunu kullanarak maksimum baskı uyguladığı, Taiwan'ı ABD'deki yatırımlarını artırmaya zorladığı ve Taiwan'ın avantajlı sektörlerinin içini boşaltmaya çalıştığı bir süreçten başka bir şey değil" dedi.

Peng, DPP'nin, ABD'nin Taiwan'daki sektörleri yağmalamasına göz yummasının, "adanın kalkınma beklentilerini tamamen tehlikeye atacağını" vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
