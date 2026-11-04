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Çin, stratejik sektörlere desteğini artırıp 10 trilyon yuanlık üretim öngörüyor

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Çin, stratejik sektörlere desteğini artırıp 10 trilyon yuanlık üretim öngörüyor
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Çin, stratejik sektörlere desteğini artıracak ve yatırım sermayesini bu alanlara yönlendirecek. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Ren Zhongbao, sektörlerin üretim değerinin 15. Beş Yıllık Plan sonuna kadar 10 trilyon yuanı aşmasının beklendiğini söyledi.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek amacıyla gelişmekte olan stratejik sektörlere desteğini artıracak.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Ren Zhongbao, salı günkü basın toplantısında, gelişmekte olan stratejik sektörlerin üretim değerinin 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) sonuna kadar 10 trilyon yuanı (yaklaşık 1,5 trilyon ABD doları) aşarak geçen yılki yaklaşık 6 trilyon yuanlık seviyenin neredeyse iki katına çıkmasının beklendiğini söyledi.

Komisyonun verilerine göre, 2026'nın ilk üç çeyreğinde Çin'in entegre devre üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 442,8 milyar adede ulaştı. Aynı dönemde Çinli şirketlerin yenilikçi ilaçlar için yurt dışındaki şirketlerle yaptığı lisans anlaşmalarının toplam değeri ise yaklaşık 130 milyar ABD dolarına ulaşarak geçen yılın tamamındaki seviyeye yaklaştı.

Ren, ülkenin mali ve finansal politika desteklerini artıracağını ve yatırım sermayesini gelişmekte olan stratejik sektörlere yönlendireceğini belirtti.

Komisyon ayrıca, işletmelerin ulusal bilim ve teknoloji projelerinin hayata geçirilmesinde ve inovasyon platformlarının kurulmasında öncü rol üstlenmelerinin destekleneceğini açıkladı.

Çin, yeni bir büyüme ivmesi yaratmak amacıyla entegre devreler, havacılık ve uzay, biyotıp, alçak irtifa ekonomisi, yeni nesil enerji depolama ve akıllı robotik gibi gelişmekte olan stratejik sektörleri de güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Komisyona göre Çin, geleceğin sektörlerini geliştirirken kuantum teknolojisi, biyo-imalat, hidrojen enerjisi, nükleer füzyon enerjisi, beyin-bilgisayar arayüzleri, somutlaştırılmış yapay zeka ve 6G teknolojilerine odaklanacak. Açıklamada, bölgelerin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda alt sektörler geliştirmesinin de teşvik edileceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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