Çin'in Sivil Havacılık Sektörü 2025'te İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'in sivil havacılık sektörü, 2025 yılında kaydedilen büyüme ile toplam 164,08 milyar ton-kilometre taşıma cirosuna geri dönüş yapmayı öngörüyor. Yolcu trafiği %5,5 artışla 770 milyona ulaşırken, kargo hacmi %13,3 artış gösterdi.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektörü, kilit öneme sahip tüm göstergelerde kaydedilen sağlam büyümeyle 2025 yılında istikrarlı gelişme sergiledi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin salı günü düzenlenen ulusal sivil havacılıkla ilgili çalışma konferansında açıkladığı verilere göre sektör 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,5'lik artışla toplam 164,08 milyar ton-kilometrelik taşıma cirosuna ulaştı.

Yolcu trafiği bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 770 milyona, kargo ve posta hacmi ise yüzde 13,3 artışla 10,17 milyon tona yükseldi.

İdarenin başkanı Song Zhiyong konferansta yaptığı konuşmada sektörün 2025 yılında genel olarak istikrarlı bir gelişme eğilimi sürdürdüğünü ve temel hedef ve görevlerin tamamlandığını ifade etti.

2025 yılında uluslararası yolcu seyahatlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,6 arttığını belirten Song, geçen yıl bu seyahatlerde Orta Asya'yla yüzde 59,3, Batı Asya'yla yüzde 33,4, Afrika'yla yüzde 39 ve Latin Amerika'yla yüzde 108,6 oranında artış kaydedildiğini söyledi.

Song, 2025 yılında toplamda 6,5 milyar yuan (yaklaşık 926,28 milyon ABD doları) kar elde ederek daha iyi bir iş performansı sergileyen sektörün, 2026 yılında 175 milyar ton-kilometre taşıma cirosu, 810 milyon yolcu seyahati ve 10,7 milyon ton kargo ve posta hacmine ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
