Çin'in Sivil Havacılık Sektörü İlk Yarıda İstikrarlı Büyümesini Sürdürdü

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektörü, 2026'nın ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, sektörün toplam taşıma hacmi, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 83,37 milyar ton-kilometreye ulaştı. Aynı dönemde yolcu taşımacılığı yüzde 1 artışla 380 milyon yolcuya, kargo ve posta taşımacılığı hacmi ise yüzde 6 artışla 5,073 milyon tona yükseldi.

Sektörün yılın ilk yarısındaki performansında uluslararası taşımacılıktaki güçlü büyüme öne çıktı. Bu dönemde Çin uçuş ağına 7 yeni uluslararası yolcu rotası ile 19 yeni uluslararası kargo rotası ekledi.

Çinli havayolu şirketlerinin Asya-Avrupa pazarındaki yolcu ve kargo taşıma hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi. Orta Asya'ya yönelik yolcu trafiği yüzde 79,8 artarken, Güney Asya'ya yüzde 42,3, Latin Amerika'ya ise yüzde 78,5 yükseldi.

Sektörün operasyonel verimliliğinde de istikrarlı iyileşme kaydedildi. Uçuşların zamanında gerçekleşme oranı yılın ilk yarısında yüzde 93,5'e ulaştı.

Yaz seyahat sezonunun başlamasıyla birlikte Çin'de günlük ortalama uçuş sayısı yeniden 18.000 seviyesine yükselirken, günlük yolcu sayısı da 2 milyonun üzerine çıkarak istikrar kazandı.

Kaynak: Xinhua