Çin, Sağlık Sistemini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, dünyanın en büyük hastalık önleme ve tıbbi bakım sistemlerini kurduklarını söyledi.

Lei, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında 2024 yılı sonu itibarıyla ülkede 1,09 milyondan fazla sağlık kuruluşu ve 15,78 milyon doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinden oluşan bir işgücünün bulunduğunu belirtti.