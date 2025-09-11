Haberler

Çin, Sağlık Sistemini Güçlendiriyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, 2024 sonu itibarıyla 1,09 milyon sağlık kuruluşu ve 15,78 milyon sağlık çalışanıyla dünyanın en büyük sağlık sistemlerinin kurulduğunu açıkladı.

