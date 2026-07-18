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Albüm: Çin'in Suifenhe ile Rusya'nın Vladivostok Kentini Birbirine Bağlayan Turistik Tren Deneme Seferlerine Başladı

Albüm: Çin'in Suifenhe ile Rusya'nın Vladivostok Kentini Birbirine Bağlayan Turistik Tren Deneme Seferlerine Başladı
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Rusya'nın Vladivostok kenti ile Çin'in Suifenhe kentini birbirine bağlayan sınır ötesi turizm treni, Heilongjiang eyaletindeki Mudanjiang'a kadar uzanarak ziyaretçilere demiryolu boyunca çok yönlü bir seyahat deneyimi sunuyor.

SUİFENHE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentiyle Çin'in Suifenhe kentini birbirine bağlayan sınır ötesi turizm treni cuma günü deneme seferlerine resmen başladı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang'a kadar uzanan bu rota, demiryolu boyunca yer alan turizm kaynaklarını bir araya getirerek ziyaretçilere tek bir noktadan çok yönlü bir seyahat deneyimi sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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