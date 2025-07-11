Çin-Rusya Doğu Rotası Doğalgaz Boru Hattında 100 Milyar Metreküp Hacme Ulaşıldı

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Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Heihe kentinde yer alan doğalgaz iletim boru hattı, 10 Temmuz itibarıyla kümülatif gaz iletim hacmini 100 milyar metreküp olarak açıkladı. Boru hattı, Sibirya'dan Shanghai'a doğalgaz taşıyor.

HEİHE, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Heihe kentinde bulunan bir gaz iletim boru hattı istasyonu, 9 Temmuz 2025.

Çin- Rusya Doğu Rotası doğalgaz boru hattının Çin bölümünde 10 Temmuz itibarıyla kümülatif gaz iletim hacmi 100 milyar metreküpü aştı. Boru hattı, ülkenin kuzeydoğusundaki Rusya sınırındaki Heihe kentinden başlayarak, Sibirya'dan Çin'in ekonomi ve finans merkezi Shanghai'a kadar doğalgaz taşıyor. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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