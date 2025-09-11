Çin, Rus Turistlere Vize Muafiyeti Getirdi

MOSKOVA, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Rus vatandaşlarına uyguladığı deneme amaçlı vize muafiyeti politikasıyla birlikte 2025 yılında 2 milyondan fazla Rus turistin Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği İcra Direktörü Maya Lomidze, çarşamba günü yaptığı açıklamada vize muafiyeti politikasının eylül ve ekim aylarında turist akışını yüzde 40 artırmasının beklendiğini söyledi.

Lomidze, 2 milyonu aşması beklenen turist sayısıyla Çin'in, Rus turistlerin Türkiye'den sonra en çok tercih ettiği ikinci ülke haline gelme yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

Rus turizm sektörünün, Moskova'nın da karşılıklı önlemler almasını memnuniyetle karşılayacağını kaydeden Lomidze, Rusya'nın vize muafiyeti politikası başlatması durumunda Çinli turist akışının, özellikle sınır bölgelerinde kısa sürede artacağı inancını dile getirdi.

Çin, 2 Eylül'de 15 Eylül 2025-14 Eylül 2026 tarihleri arasında umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için deneme amaçlı vize muafiyeti politikası uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

30 günü aşmayan iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti veya değişim amaçlı ziyaretleri ve transit geçişler için Çin'e gelen umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşlarının vizesiz olarak Çin'e giriş yapabilecekleri belirtilmişti.

Bu politikayı memnuniyetle karşıladığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu dostane önleme aynı şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.