Çin, Novo Nordisk ile İşbirliğini Artırma Yolunda
Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Novo Nordisk'in Yönetim Kurulu Başkanı Helge Lund ile yaptığı görüşmede, küresel biyomedikal şirketleri ile işbirliğini artırmanın önemini vurguladı. Çin'in sağlığa verdiği önemi ve yatırım fırsatlarını dile getirdi.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Novo Nordisk'in Yönetim Kurulu Başkanı Helge Lund ile yaptığı görüşmede Novo Nordisk gibi küresel biyomedikal şirketlerinin Çin ile işbirliğini artırmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Han, çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede reformlarını sürekli derinleştirip üst düzey dışa açılımını genişleten Çin'in, Novo Nordisk gibi dünyanın dört bir yanından gelen işletmelere büyük gelişme fırsatları sunacağını belirtti.

Çin halkının sağlığını öncelikli olarak gördüğünü kaydeden Han, dünyanın en büyük temel sağlık sigortası ağını kurduklarını ve ülkedeki ortalama yaşam süresinin artmaya devam ettiğini hatırlattı. Han, Novo Nordisk ve diğer önde gelen biyomedikal şirketlerinin Çin ile işbirliğini artırmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Lund ise Çin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal kalkınmada elde ettiği başarılardan övgüyle bahsetti. Şirketin Çin pazarını daha da geliştireceğini belirten Lund, Çin'deki yatırımlarını artıracaklarını ve kazan-kazan sonuçları elde edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
