Haberler

Çin-Nepal Sınır Kapısı, Sel Felaketinden 6 Ay Sonra Gümrük İşlemlerine Yeniden Başladı

Çin-Nepal Sınır Kapısı, Sel Felaketinden 6 Ay Sonra Gümrük İşlemlerine Yeniden Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ile Nepal arasındaki Gyirong-Rasuwa Limanı, geçen yıl meydana gelen sel felaketi sonrasında gümrük ve yolcu işlemlerine yeniden başladı. Geçici bir köprü ile ticaretin devam etmesi sağlandı.

LHASA, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin ile Nepal arasındaki en büyük kara limanlarından biri olan Çin-Nepal Gyirong-Rasuwa Limanı, bölgedeki sel felaketinden yaklaşık 6 ay sonra perşembe sabahı gümrük ve yolcu işlemlerine yeniden başladı.

Hayati öneme sahip bir ticaret koridoru olan Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong Limanı, 2024 yılında 4,25 milyar yuan (yaklaşık 604 milyon ABD doları) değerinde ithalat ve ihracat gerçekleştirerek bölgedeki limanlar arasında ilk sırada yer aldı ve Çin-Nepal ticaret hacminin yaklaşık yüzde 30'unu karşıladı.

2025'in temmuz ayında meydana gelen sel felaketi, Gyirong Limanı ile Nepal'deki Rasuwa Limanı'nı birbirine bağlayan köprünün yıkılmasına ve iki ülke arasındaki personel ve mal ticaretinin durmasına neden olmuştu. O tarihten bu yana Çin ve Nepal hükümetleri, gümrük işlemlerinin yeniden başlatılması için yakın işbirliği yürüttü.

Ortak çalışmalar sonucunda çelikten yapılan geçici köprü tamamlanarak kullanıma açıldı ve sınır ötesi hizmetler yeniden başladı. Gyirong'a mal taşımak için gelen Nepalli kamyon şoförü Thokra Rohit, "Çin'in inşa ettiği geçici köprü sayesinde işime devam edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

1961 yılında açılan Gyirong Limanı, 2017 yılında uluslararası liman statüsü kazanarak Çin ve Nepal dışındaki ülkelerden gelen kişilerin kullanımına açıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı takımda tutmak istiyor

Galatasaraylıları havalara uçuracak gelişme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı takımda tutmak istiyor

Galatasaraylıları havalara uçuracak gelişme
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı