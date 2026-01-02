Çin-Nepal Sınır Kapısı, Sel Felaketinden 6 Ay Sonra Gümrük İşlemlerine Yeniden Başladı

LHASA, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin ile Nepal arasındaki en büyük kara limanlarından biri olan Çin-Nepal Gyirong-Rasuwa Limanı, bölgedeki sel felaketinden yaklaşık 6 ay sonra perşembe sabahı gümrük ve yolcu işlemlerine yeniden başladı.

Hayati öneme sahip bir ticaret koridoru olan Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong Limanı, 2024 yılında 4,25 milyar yuan (yaklaşık 604 milyon ABD doları) değerinde ithalat ve ihracat gerçekleştirerek bölgedeki limanlar arasında ilk sırada yer aldı ve Çin-Nepal ticaret hacminin yaklaşık yüzde 30'unu karşıladı.

2025'in temmuz ayında meydana gelen sel felaketi, Gyirong Limanı ile Nepal'deki Rasuwa Limanı'nı birbirine bağlayan köprünün yıkılmasına ve iki ülke arasındaki personel ve mal ticaretinin durmasına neden olmuştu. O tarihten bu yana Çin ve Nepal hükümetleri, gümrük işlemlerinin yeniden başlatılması için yakın işbirliği yürüttü.

Ortak çalışmalar sonucunda çelikten yapılan geçici köprü tamamlanarak kullanıma açıldı ve sınır ötesi hizmetler yeniden başladı. Gyirong'a mal taşımak için gelen Nepalli kamyon şoförü Thokra Rohit, "Çin'in inşa ettiği geçici köprü sayesinde işime devam edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

1961 yılında açılan Gyirong Limanı, 2017 yılında uluslararası liman statüsü kazanarak Çin ve Nepal dışındaki ülkelerden gelen kişilerin kullanımına açıldı.