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Çin Merkez Bankası 2026'nın İkinci Yarısında Ilımlı Gevşek Para Politikasını Sürdürecek

Çin Merkez Bankası 2026'nın İkinci Yarısında Ilımlı Gevşek Para Politikasını Sürdürecek
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BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, 2026 yılının ikinci yarısında ılımlı gevşek para politikasını sürdüreceğini, konjonktürel olmayan düzenlemeleri güçlendireceğini ve sürdürülebilir ve iyileştirilmiş bir ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere somut adımlar atacağını duyurdu.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, 2026 yılının ikinci yarısında ılımlı gevşek para politikasını sürdüreceğini, konjonktürel olmayan düzenlemeleri güçlendireceğini ve sürdürülebilir ve iyileştirilmiş bir ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere somut adımlar atacağını duyurdu.

Merkez Bankası, pazar günü düzenlenen yılın ikinci yarısına ilişkin çalışma konferansının ardından yayımladığı açıklamada, para politikası araçlarını kapsamlı şekilde kullanacağını ve bu araçlara yönelik ayarlamaları zamanında yapacağını belirtti.

Bol likiditeyi korumayı hedefleyen Merkez Bankası, finans kurumlarını kredi arzı dengesini artırmaya yönlendirecek ve sosyal finansman ile para arzındaki büyümeyi, ekonomik büyüme ve genel fiyatlarda hedeflenen seviyelerle uyumlu hale getirecek.

Tahvil piyasasında bir "teknoloji panosunun" yüksek kaliteli gelişimini teşvik edecek olan Merkez Bankası, teknolojik inovasyon ve özel sektör işletmelerinin tahvillerine yönelik risk paylaşım araçlarını istikrarlı şekilde uygulayacak. Banka, bilim ve teknoloji finans sektöründe bilgi paylaşımı ile verilerin entegre kullanımını da araştıracak.

Özel sektör işletmeleri ve küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik kredi destek sistemini iyileştirecek olan banka, yılın ikinci yarısında KOBİ'lere yönelik finansal hizmet kapasitesini de güçlendirecek.

Kaynak: Xinhua
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