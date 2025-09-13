Çin Merkez Bankası'ndan 600 Milyar Yuanlık Ters Repo İşlemi

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, ulusal bankacılık sisteminde yeterli likidite bulunmasını sağlamak amacıyla 15 Eylül'de 600 milyar yuan (yaklaşık 84,48 milyar ABD doları) tutarında ters repo işlemi gerçekleştirecek.

Bankadan cuma günü yapılan açıklamaya göre vadesi 6 ay (182 gün) olarak belirlenen işlem, sabit miktar, faiz oranı teklifi ve çoklu fiyat teklif yöntemiyle yürütülecek.

Golden Credit Rating Baş Makro Analisti Wang Qing, işlemin piyasaya likidite sağlamaya yardımcı olacağını, destekleyici para politikası duruşunu pekiştireceğini ve piyasa beklentilerini istikrara kavuşturacağını ifade etti.

Merkez bankasının Ekim 2024'te uygulamaya koyduğu ve bankacılık sistemindeki likiditeyi yönetmek için kullanılan kesin ters repo işlemleri, ayda bir kez ve en fazla bir yıl vadeyle gerçekleştiriliyor.

Söz konusu işlemler, geçici repo, geçici ters repo ve hazine bonosu alım-satımı gibi mevcut önlemleri tamamlayarak ülkenin para politikası araçlarını zenginleştiriyor.