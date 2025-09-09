Çin Merkez Bankası, İkili Döviz Swap Anlaşmalarını Yeniledi

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İsviçre Merkezi Bankası ve Macaristan Merkez Bankası ile olan ikili döviz swap anlaşmalarını yeniledi.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada banka ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının değerinin 350 milyar yuan (yaklaşık 50 milyar ABD doları ya da 45 milyar euro) olduğu ve anlaşmanın 3 yıl geçerli olacağı belirtildi. İsviçre Merkez Bankası ile 150 milyar yuan (17 milyar İsviçre frangı) değerinde 5 yıllık, Macaristan Merkez Bankası'yla ise 40 milyar yuan (1,9 trilyon Macar forinti) değerinde 5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada swap anlaşmalarının yenilenmesinin, Çin ile ilgili ülkeler arasındaki parasal ve finansal işbirliğini daha da derinleştireceği, ikili ticaret ve yatırımı kolaylaştıracağı ve finansal piyasaların istikrarını destekleyeceği vurgulandı.