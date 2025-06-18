Çin Merkez Bankası, Dijital Renminbi İçin Operasyon Merkezi Kuracak

1. ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin Merkez Bankası'ndan görüntü

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbi için uluslararası operasyon merkezi kuracaklarını duyurdu.

ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbi için uluslararası operasyon merkezi kuracaklarını duyurdu.

Pan, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Lujiazui Forumu'nda yaptığı açıklamada bu operasyon merkezinin, dijital renminbinin uluslararasılaşmasını teşvik etmeyi, finansal piyasa hizmetlerinin gelişimini desteklemeyi ve dijital finans alanında inovasyonu güçlendirmeyi hedefleyeceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)