Çin Merkez Bankası, Dijital Renminbi İçin Operasyon Merkezi Kuracak

Çin Merkez Bankası, Dijital Renminbi İçin Operasyon Merkezi Kuracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbinin uluslararasılaşmasını desteklemek amacıyla uluslararası bir operasyon merkezi kurulacağını açıkladı. Merkez, finansal piyasa hizmetlerini geliştirmeyi ve dijital finans alanında inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyor.

1. ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin Merkez Bankası'ndan görüntü

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbi için uluslararası operasyon merkezi kuracaklarını duyurdu.

ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbi için uluslararası operasyon merkezi kuracaklarını duyurdu.

Pan, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Lujiazui Forumu'nda yaptığı açıklamada bu operasyon merkezinin, dijital renminbinin uluslararasılaşmasını teşvik etmeyi, finansal piyasa hizmetlerinin gelişimini desteklemeyi ve dijital finans alanında inovasyonu güçlendirmeyi hedefleyeceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.