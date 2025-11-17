Çin Markalı Otomobiller Azerbaycan'da Popülerlik Kazanıyor
Azerbaycan'da Çin markalı otomobiller, uygun fiyatları, enerji tasarrufu ve çevre dostu özellikleri sayesinde yerel halk tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor.
BAKÜ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin markalı otomobiller Azerbaycan'da giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Başkent Bakü'de yerel halk, uygun fiyatlı, enerji tasarruflu ve çevre dostu olması nedeniyle giderek daha fazla Çin marka otomobiller satın almayı tercih ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel