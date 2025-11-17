Çin Markalı Otomobiller Azerbaycan'da Popülerlik Kazanıyor

BAKÜ, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin markalı otomobiller Azerbaycan'da giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Başkent Bakü'de yerel halk, uygun fiyatlı, enerji tasarruflu ve çevre dostu olması nedeniyle giderek daha fazla Çin marka otomobiller satın almayı tercih ediyor.