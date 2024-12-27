Çin Maliye Bakanlığı Adil Rekabet İçin Pilot Program Başlattı

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'deki şehirlerden çeşitli görüntüler

Çin Maliye Bakanlığı, kamu tedariklerinde adil rekabeti teşvik etmek ve tedarik iş ortamını devamlı olarak optimize etmek amacıyla ülkenin belirli bölgelerinde bir pilot program başlattığını duyurdu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Maliye Bakanlığı, kamu tedariklerinde adil rekabeti teşvik etmek ve tedarik iş ortamını devamlı olarak optimize etmek amacıyla ülkenin belirli bölgelerinde bir pilot program başlattığını duyurdu.

Maliye Bakanlığı tarafından çarşamba günü yayımlanan bir bildiriye göre, Beijing, Tianjin, Shanghai, Fujian, Guangdong serbest ticaret pilot bölgelerinde ve Hainan serbest ticaret limanında devlet tedariklerinde anormal derecede düşük fiyatlar sorununu ele almak üzere pilot çalışmalar yürütülecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).