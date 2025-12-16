Çin'in Makine Endüstrisi, 14. Beş Yıllık Plan Döneminde Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in makine endüstrisi, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) endüstriyel ölçek, dış ticaret ve inovasyon alanlarında önemli ilerlemeler kaydetti.

Çin Makine Endüstrisi Federasyonu'nun pazartesi günü yayımladığı verilere göre, 2020 sonunda 92.000 olan belirli büyüklüğün üzerindeki makine işletmelerinin sayısı, bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla 137.000'e yükseldi.

Sanayi ölçeği açısından sektörün katma değeri, 2021'den bu yana yıllık ortalama yüzde 7,1 oranında büyüdü. Bu yılın ocak-ekim döneminde makine ürünlerinin toplam dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 1,03 trilyon ABD dolarına ulaştı. Yıllık toplam ithalat ve ihracat değerinin ise rekor seviyeye çıkması bekleniyor.

Çin makine sektöründe faaliyet gösteren 13 şirketin, gelişen sanayi kümelenmeleri sayesinde dünyanın en büyük 50 inşaat makineleri üreticisi arasında yer aldığı belirtildi.

Federasyon başkanı Xu Niansha, önümüzdeki beş yıllık plan döneminde sektörün sanayi ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ve güvenliğini güçlendirmeye, yeni nitelikli üretici güçlerin gelişimini hızlandırmaya ve akıllı, yeşil ve entegre dönüşümü teşvik etmeye odaklanacağını ifade etti.