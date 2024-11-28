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Çin, Lojistik Maliyetlerini 2027'ye Kadar Düşürmeyi Hedefliyor

Çin, Lojistik Maliyetlerini 2027'ye Kadar Düşürmeyi Hedefliyor
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Çin, ekonomik verimliliği artırmak amacıyla sosyal lojistik maliyetlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını 2027 yılına kadar yaklaşık yüzde 13,5'e indirmeyi planlıyor. Ülke, mal taşımacılığı yapısını optimize edecek ve modern lojistik hizmet ağını geliştirecek.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, ekonomik verimliliği artırma çabaları kapsamında sosyal lojistik maliyetlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını 2027 yılına kadar yaklaşık yüzde 13,5'e düşürmeyi hedefliyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, ekonomik verimliliği artırma çabaları kapsamında sosyal lojistik maliyetlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını 2027 yılına kadar yaklaşık yüzde 13,5'e düşürmeyi hedefliyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi genel ofisleri tarafından çarşamba günü yayımlanan eylem planına göre ülke 2027 yılına kadar mal taşımacılığı yapısını optimize etmeyi, ulusal lojistik merkez sistemini güçlendirmeyi ve modern lojistik hizmet ağını geliştirmeyi hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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