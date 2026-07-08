Çin-Laos Demiryolu'nda 20 Milyon Tondan Fazla Sınır Ötesi Yük Taşındı

KUNMİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin-Laos Demiryolu üzerinden taşınan sınır ötesi yük miktarı, hattın Aralık 2021'de hizmete girmesinden bu yana 20 milyon tonu aşarak söz konusu uluslararası koridorda tarihi bir eşiği geride bıraktı.

Çin Demiryolları Kunming Grup Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, çarşamba sabahı itibarıyla demiryolu hattında 20 milyon tondan fazla sınır ötesi yük taşınırken, 23.000'den fazla sınır ötesi tren seferi gerçekleştirildi.

Hattın 3 Aralık 2021'de faaliyete geçmesinden bu yana Çin ve Laoslu demiryolu yetkilileri, yük taşımacılığı operasyonlarını geliştirmek, taşıma kapasitesi ve verimliliğini artırmak amacıyla yakın işbirliği yürüterek sınır ötesi yük hacminde istikrarlı bir büyüme sağladı.

İlk yılında 1 milyon tondan fazla sınır ötesi yük taşıyan demiryolu, 2023 sonunda 5 milyon tonu, 2024 sonunda ise 10 milyon tonu geride bıraktı.

Açıklamaya göre sınır ötesi yük taşımacılığı bu yıl da güçlü ivmesini korudu. Demiryolu, 2026 yılında günlük ortalama 17.000 tonla şu ana kadar toplam 3,16 milyon ton sınır ötesi yük taşıdı. Kaydedilen bu istikrarlı büyüme, hattın Çin ile Güneydoğu Asya'yı birbirine bağlayan bir koridor olma işlevini daha da pekiştirdi.

Demiryolu bugün Laos, Myanmar, Kamboçya, Tayland, Vietnam, Malezya, Singapur ve Bangladeş'in de aralarında bulunduğu 19 ülke ve bölgeye yük taşıyor. Demiryolu hattında taşınan ürün yelpazesi açılış döneminde 10 kategorinin biraz üzerindeyken, bugün 3.800'ün üzerine çıktı.

Kaynak: Xinhua