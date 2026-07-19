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Çin Kalkınma Bankası'nın Eski Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Çin Kalkınma Bankası eski başkanı Ouyang Weimin, parti disiplini ve yasaları ihlal ettiği şüphesiyle resmi soruşturmaya tabi tutuldu.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası eski başkanı ve Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı Ouyang Weimin hakkında parti disiplinini ve yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Pazar günü yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın Çin Komünist Partisi Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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