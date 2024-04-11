Çin'in yeni enerjili araçları küresel pazarda rekabet gücünü artırıyor

Çin'in yeni enerjili araçları sadece küresel tüketicilere farklı tercihler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla ülkenin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

HEFEİ/PARİS, 11 Nisan (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatlarının gümrük tesciline yönelik direktifi ve olası geriye dönük tarifelerine ek olarak ABD ve Britanya da, Çin'in elektrikli araçlarına yönelik sözde sübvansiyon karşıtı soruşturmalar ya da ulusal güvenlik riski soruşturmaları açmaya hazırlanıyor.

Çin'in elektrikli araç ihracatları olumsuzluklarla karşı karşıya.

Bunun nedeniyse söz konusu ülkelerin "adil rekabet" ve "ulusal güvenlik" adı altında korumacılığa ve ticaret engellerine başvurarak piyasa ekonomisi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal etmesi.

Bu durum aynı zamanda Çin'in yeni enerjili araç sektörünün artan rekabet gücünü de yansıtıyor.

Çin'in yeni enerjili araçları sadece küresel tüketicilere farklı tercihler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla ülkenin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

TEDARİK ZİNCİRİNİN BÜTÜNLÜĞÜ, ENDÜSTRİYEL YOĞUNLAŞMA

Çin'in imalat sektörü, en eksiksiz endüstriyel sistem sayesinde on yıldan fazla bir süredir dünyada ilk sırada yer alıyor.

Çin'de Anhui eyaletinin merkezi Hefei gibi bazı bölgeler, hızla gelişen yeni enerjili araç sektörüne yönelik eksiksiz bir sanayi ve tedarik zinciri kurmuş durumda.

Çin'deki toplam yeni enerjili araç üretimi Şubat 2022'de 10 milyon adedi, Temmuz 2023'teyse 20 milyon adedi aştı. Birinci araçtan 10 milyonuncu araca ulaşmak 27 yıl sürerken 10 milyonuncu araçtan 20 milyonuncu araca ise sadece 17 ayda ulaşıldı.

BÜYÜK PAZAR, HIZLI TEKNOLOJİ GÜNCELLEMESİ

Çin'in yeni enerjili araç sektörü, devasa pazar büyüklüğü ve güçlü büyüme potansiyeliyle küresel otomobil sektörünün en önemli bölümünü oluşturuyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre 2023'te Çin'in yıllık bazda yeni enerjili araç üretimi yüzde 35,8, satışıysa yüzde 37,9 artış sergiledi. Satış rakamı, küresel yeni enerjili araç satışlarının yaklaşık yüzde 65'ini teşkil etti. Çin, üst üste dokuz yıldır dünyadaki bir numaralı yeni enerjili araç üreticisi ve satıcısı konumunda bulunuyor.

Belçika merkezli Umicore'un CEO'su Mathias Miedreich, Londra merkezli Financial Times'a verdiği söyleşide, "Çin yapımı araçlar oldukça iyi ve insanlar da onları satın alıyor" dedi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Pazar günü yaptığı açıklamada, Çinli elektrikli araç üreticilerinin kaydettiği hızlı gelişimin sübvansiyonlardan değil, devamlı nitelikteki teknolojik inovasyonlardan, iyi yapılandırılmış tedarik zinciri sisteminden ve tam piyasa rekabetinden kaynaklandığını belirtti.

Bakan, ABD ve Avrupa tarafından ileri sürülen "kapasite fazlası" suçlamalarının mesnetsiz olduğunu söyledi.

Wang ayrıca Çin'in elektrikli araç endüstrisindeki gelişimin, iklim değişikliğine karşı küresel mücadelenin yanı sıra yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme de önemli katkı sağladığını vurguladı.

FARKLI TERCİHLER, OTOMOBİL DÖNÜŞÜMÜNÜ TEŞVİK

Çin yapımı yeni enerjili araçlar, teknolojik inovasyon ve küresel pazardaki rekabet yoluyla gelişen mükemmel kalite sayesinde, Avrupa'da son derece popüler.

Avrupa'nın temiz ulaşım kampanya grubu Transport and Environment (T&E) tarafından kısa önce açıklanan bir araştırmaya göre Çin yapımı elektrikli araçların AB pazarındaki payı, 2023'te yüzde 19,5 iken 2024'te yüzde 25'e ulaşacak.

T&E, Çinli markaların, AB'nin elektrikli araç pazarının 2024'te yüzde 11'ine, 2027'deyse yüzde 20'sine ulaşmasını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın Sürdürülebilir Hareketlilik Birimi Başkanı Rob de Jong, Çin'in elektrifikasyon ve elektrikli araçların teşvikinde lider olduğunu söyledi. de Jong, Çin'in deneyimlerini ve teknolojisini tüm dünyadaki elektrikli araçların fiyat uygunluğunun artırılması amacıyla dünyayla, özellikle de Küresel Güney ile paylaşmasını umduğunu belirtti.