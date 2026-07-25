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Çin'in yazlık tahıl üretimi 150 milyon tonu aştı

Çin'in yazlık tahıl üretimi 150 milyon tonu aştı
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BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yazlık tahıl üretimi bu yıl 150,75 milyon tonla rekor seviyeye ulaşırken, ilk kez 150 milyon ton sınırını aştı.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yazlık tahıl üretimi bu yıl 150,75 milyon tonla rekor seviyeye ulaşırken, ilk kez 150 milyon ton sınırını aştı.

Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakan Yardımcısı Zhang Xingwang cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin şu ana kadar 66,7 milyon hektardan fazla yüksek standartlı tarım arazisi geliştirdiğini, bu durumun da üst üste elde edilen rekor rekolteyi desteklediğini söyledi.

Zhang, Çin'in 2026 sonbahar ekim alanının hafif artış göstererek bir sonraki yüksek verimli hasat için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Çin, yılın ilk yarısında tohum sektörünü canlandırma çalışmalarını da hızlandırdı. Yerli olarak geliştirilen ürün çeşitleri, artık toplam ekim alanının yüzde 95'inden fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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