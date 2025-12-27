Çin'in Çekirdek Yapay Zeka Endüstrisi Ölçeği 2025 Yılında 1 Trilyon Yuanı Aşacak

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılı boyunca endüstriyel teknolojik inovasyonda kaydedilen önemli atılımlarla ülkenin çekirdek yapay zeka sektörünün ölçeği 1 trilyon yuanı (yaklaşık 142 milyar ABD doları) aştı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı cuma günü düzenlenen ulusal sanayi ve bilgi teknolojisi konferansında 2026 gündemi kapsamında yükselen ve geleceğe yönelik sektörlerin desteklenip geliştirilmesinin yanı sıra yapay zekaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının destekleneceğini vurguladı.

Bakanlık, entegre devreler, yeni ekran teknolojileri, yeni malzemeler, havacılık ve uzay, alçak irtifa ekonomisi ve biyotıp gibi yeni temel sektörlerin geliştirilmesi için çaba gösterileceğini belirtti.

Bakanlık, büyük sanayi işletmelerinin toplam katma değerinin 2025 yılında geçen yıla göre yüzde 5,9 artmasını bekliyor.

Resmi verilere göre, ocak-kasım döneminde büyük yüksek teknoloji imalatı işletmelerinin katma değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2, ekipman imalatı işletmelerinin katma değeri ise yüzde 9,3 artış kaydetti.

Ülkede 600 binden fazla teknoloji ve inovasyon odaklı küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet gösterirken, yüksek teknoloji işletmelerinin sayısı 504.000'e ulaştı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Li Lecheng, sanayi ekonomisinin istikrarlı ve olumlu ivmesini pekiştirmek ve sanayi zincirlerinin bağımsız ve kontrol edilebilir gelişimini güçlendirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.