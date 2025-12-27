Haberler

Çin'in Çekirdek Yapay Zeka Endüstrisi Ölçeği 2025 Yılında 1 Trilyon Yuanı Aşacak

Çin'in Çekirdek Yapay Zeka Endüstrisi Ölçeği 2025 Yılında 1 Trilyon Yuanı Aşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2025 yılı boyunca endüstriyel teknolojik inovasyonda önemli atılımlar gerçekleştirerek yapay zeka sektörünün ölçeğini 1 trilyon yuanın (yaklaşık 142 milyar ABD doları) üzerine çıkardı. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, gelecekteki sektörlerin destekleneceğini ve araştırma geliştirme çalışmalarının artırılacağını duyurdu.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılı boyunca endüstriyel teknolojik inovasyonda kaydedilen önemli atılımlarla ülkenin çekirdek yapay zeka sektörünün ölçeği 1 trilyon yuanı (yaklaşık 142 milyar ABD doları) aştı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı cuma günü düzenlenen ulusal sanayi ve bilgi teknolojisi konferansında 2026 gündemi kapsamında yükselen ve geleceğe yönelik sektörlerin desteklenip geliştirilmesinin yanı sıra yapay zekaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının destekleneceğini vurguladı.

Bakanlık, entegre devreler, yeni ekran teknolojileri, yeni malzemeler, havacılık ve uzay, alçak irtifa ekonomisi ve biyotıp gibi yeni temel sektörlerin geliştirilmesi için çaba gösterileceğini belirtti.

Bakanlık, büyük sanayi işletmelerinin toplam katma değerinin 2025 yılında geçen yıla göre yüzde 5,9 artmasını bekliyor.

Resmi verilere göre, ocak-kasım döneminde büyük yüksek teknoloji imalatı işletmelerinin katma değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2, ekipman imalatı işletmelerinin katma değeri ise yüzde 9,3 artış kaydetti.

Ülkede 600 binden fazla teknoloji ve inovasyon odaklı küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet gösterirken, yüksek teknoloji işletmelerinin sayısı 504.000'e ulaştı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Li Lecheng, sanayi ekonomisinin istikrarlı ve olumlu ivmesini pekiştirmek ve sanayi zincirlerinin bağımsız ve kontrol edilebilir gelişimini güçlendirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Mersin'de kadınlar basketbol maçında oyuncular arasında kavga çıktı! Bir sporcu hastaneye kaldırıldı

Maç sonunda yumruk yumruğa kavga! Bir sporcu hastaneye kaldırıldı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi