Çin'in Xinjiang bölgesinde temiz enerji işletmeleri hızla gelişiyor
Abone Ol
Güncelleme:
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kazak Özerk İlçesi Mori, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini kullanarak temiz enerji sektöründe büyümeye devam ediyor.
MORİ, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kazak Özerk İlçesi Mori, bol güneş ve rüzgar enerjisiyle temiz enerjinin gelişimini hızlandırdı ve birçok yeni enerji işletmesini buraya çekti.
Kaynak: Xinhua / Güncel