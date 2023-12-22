Çin'in Xinjiang bölgesinde temiz enerji işletmeleri hızla gelişiyor

MORİ, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kazak Özerk İlçesi Mori, bol güneş ve rüzgar enerjisiyle temiz enerjinin gelişimini hızlandırdı ve birçok yeni enerji işletmesini buraya çekti.