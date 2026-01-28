Albüm: Çin'in Wuzhong Kenti Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Kayda Değer İlerleme Kaydetti
WUZHONG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Wuzhong kentindeki süt ve süt ürünleri sektörü son yıllarda ölçek, standartlaşma ve üretim yoğunluğu alanlarında kayda değer gelişme gösterdi.
Wuzhong'daki Jinji Endüstri Parkı çok sayıda tanınmış süt ürünleri işletmesini bünyesinde topladı. Parkın günlük taze çiğ süt işleme kapasitesi 6.400 tona ulaşırken, bu kapasite Ningxia'daki toplam işleme kapasitesinin yüzde 53'ünden fazlasını oluşturuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel