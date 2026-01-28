Haberler

Albüm: Çin'in Wuzhong Kenti Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Kayda Değer İlerleme Kaydetti

Güncelleme:
Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan Wuzhong kentindeki süt ve süt ürünleri sektörü, ölçek, standartlaşma ve üretim yoğunluğu açısından önemli ilerlemeler kaydetti. Jinji Endüstri Parkı, günlük 6.400 ton çiğ süt işleme kapasitesi ile bölgedeki toplam kapasitenin %53'ünden fazlasını oluşturuyor.

WUZHONG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne bağlı Wuzhong kentindeki süt ve süt ürünleri sektörü son yıllarda ölçek, standartlaşma ve üretim yoğunluğu alanlarında kayda değer gelişme gösterdi.

Wuzhong'daki Jinji Endüstri Parkı çok sayıda tanınmış süt ürünleri işletmesini bünyesinde topladı. Parkın günlük taze çiğ süt işleme kapasitesi 6.400 tona ulaşırken, bu kapasite Ningxia'daki toplam işleme kapasitesinin yüzde 53'ünden fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

