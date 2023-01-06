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Çin'in Wuhan Kentinden Kalkan 2022'de Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Hızla Arttı

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Çin'in Wuhan Kentinden Kalkan 2022'de Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Hızla Arttı

WUHAN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Demiryolları Wuhan Bürosu Grubu Ltd. Şti.

Çin'in Wuhan Kentinden Kalkan 2022'de Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Hızla ArttıSalgına karşı önlemlerde kullanılan malzemeleri taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a doğru yola çıkmaya hazırlanıyor, 9 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

WUHAN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Demiryolları Wuhan Bürosu Grubu Ltd. Şti., Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da 2022'de yıllık yüzde 34 artışla 538 Çin-Avrupa yük treni seferinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu, şehrin ilk Çin-Avrupa yük treni seferini başlattığı 2012'den bu yana en yüksek rakam oldu. Şirket, Wuhan'ın 40 ülkede 107 şehri kapsayan 37 sınır ötesi rota geliştirdiğini söyledi.

Wuhan'dan kalkan Çin-Avrupa yük trenleri, elektronik bileşenler, otomobil parçaları ve tarım ve yan ürünlerin de aralarında bulunduğu ihraç mallarını taşıyor. Yük trenleri aracılığıyla ithal edilen mallar arasında Avrupa süt tozu, şarap ve mobilya bulunuyor.

Pandemi sürecinde ulaşım garantisini güçlendirmek için geçen yıl Çin-Avrupa yük trenlerinin haftalık sayısını ikiden dörde çıkaran şirket, işletmelerin ihtiyaçları uyarınca rotasına geçici olarak 103 tren ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Wuhan Güncel Haberler

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