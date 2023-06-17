Çin'in Üst Düzey Yasama Organı Görevlisi Li, Küba'nın Çin Büyükelçisi ile Görüştü

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı olan Li Hongzhong, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de görev süresi dolan Küba'nın Çin Büyükelçisi Carlos Miguel Pereira ile bir araya geldi.