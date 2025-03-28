Çin'in Tibet'te İnsan Hakları ve Ekonomik Gelişim Raporu

LHASA, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin yayımladığı resmi rapora göre, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde insan hakları konusunda çok yönlü ve tarihi bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Cuma günü yayımlanan "Yeni Dönemde Xizang'da İnsan Hakları" başlıklı resmi rapora göre Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetinin ekonomiyi geliştirmek, yaşam standartlarını ve insanların refahını iyileştirmek, etnik birliği ve ilerlemeyi teşvik etmek ve bölgedeki tüm insanların temel haklarını korumak için etkili önlemler aldığı ifade edildi.

Rapora göre partinin 2012'deki 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana insan haklarına saygı gösterilmesi ve korunması, Parti Merkez Komitesi'nin bölgenin yönetişimine ilişkin baz aldığı yönergenin önemli bir unsuru haline getirildi.

Çin Komünist Partisi'nin insan hakları konusunda insan merkezli yaklaşımını ve insan haklarını kalkınma yoluyla sağlama taahhüdünü sürdürdüğü kaydedilen raporda, tam süreçli halk demokrasisinin güçlü bir şekilde teşvik edildiği belirtildi.

Rapora göre Çin Komünist Partisi, insan haklarının yasal olarak korunmasını güçlendirdi ve tüm etnik gruplardan insanların çok yönlü kalkınma ve ortak refah elde etmesi amacıyla medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel hakları artırmaya yönelik çabaların koordinasyonunu sağladı.

Raporda ayrıca 2019 yılı sonu itibarıyla bölgedeki kayıtlı 628.000 yoksul insanın tamamının yoksulluktan kurtarıldığı ifade edilirken, 2024 yılında Xizang'da yoksulluktan kurtarılanların kişi başına düşen net gelirinin ise yüzde 12,5'in üzerinde artığı belirtildi.

Raporda Xizang'da günümüz itibarıyla siyasi istikrar, etnik birlik, ekonomik kalkınma, sosyal uyum ve dinler arası dostluğun bulunduğu belirtildi.