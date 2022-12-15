Çin'in Tianjin Kentindeki İşbirliği Platformu Yerel İşletmelerin Küreselleşmesine Yardımcı Oluyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi tarafından Mayıs ayında kurulan bir işbirliği platformu, birçok yerel işletmenin küreselleşmesine yardımcı oluyor.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi tarafından Mayıs ayında kurulan bir işbirliği platformu, birçok yerel işletmenin küreselleşmesine yardımcı oluyor.

Platform, dış ticaret işletmeleri arasında bağlantı kurmayı, finansman, sigorta ve kredi hizmetlerinde kaynak paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Şimdiye kadar 52 dış ticaret işletmesi platforma katıldı. Tianjin Huatu Otomobil Lojistik Limited Şirketi de bunlardan biri.

SHİ YUNSHENG, Tianjin Huatu Otomobil Lojistik Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Tianjin'deki işbirliği platformuna güvenerek, ikinci Çin (Tianjin) Kullanılmış Otomobil İhracatı Fuarı'nda yerel ikinci el otomobil satıcılarıyla işbirliği yaptık. Sadece 70'in üzerinde teşhir ürünü satmakla kalmadık, aynı zamanda 300'ün üzerinde ikinci el otomobil siparişi aldık."

Şirket, güçlü politika desteği sayesinde bu yıl Kasım ayı sonuna kadar geçen yıla kıyasla 10 katı değerde 1.409 adet araç ihraç etti.

SES 2 (Çince): Lİ XİUPİNG, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Şirketi Tianjin Şubesi Genel Müdürü:

"Bu işbirliği platformunun kuruluşunu teşvik etmek ve dış ticareti geliştirmek için tam hizmet desteğini güçlendirdik ve poliçe kapsamını genişlettik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)