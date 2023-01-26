Çin'in Telekomünikasyon Uydusu Otomatik Olarak Yörünge Değişikliğine Başladı Güncel Haberler BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu geliştiren Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'ne (CASC) göre, uydu kısa süre önce bağımsız tahrik modülünden ayrıldı ve elektrikle çalışan yörünge değiştirme yolculuğuna başladı. APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan Eyaleti'ndeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Guanghui/Xinhua) BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu geliştiren Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'ne (CASC) göre, uydu kısa süre önce bağımsız tahrik modülünden ayrıldı ve elektrikle çalışan yörünge değiştirme yolculuğuna başladı. Uydu, 13 Ocak'ta Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi ile fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi. CASC, yüksek performans, yüksek verimlilik ve yüksek maliyet performansına sahip yeni nesil ekonomik bir ticari uydu olarak APSTAR-6E'nin Çin'in yörüngesini tamamen bağımsızca değiştiren ilk uydusu olduğunu bildirdi. Uydu, bağımsız tahrik modülünden ayrıldıktan sonra, iki elektrikli tahrik sistemiyle senkronize olan yörüngeye geçecek. Uydu, esas olarak Güneydoğu Asya bölgesi için uygun maliyetli, yüksek verimli geniş bant iletişim hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılacak. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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