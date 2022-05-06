Çin'in 'Tebeşir Köyü' Küreselleşti

WUHAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Liu Xianping, alçıtaşı tozunu su içinde eritip katılaşması için gözenekli bakır bir kalıba döküyor ve ardından kalıptan bir avuç tebeşiri çıkarıp alıyor. 20 yılı aşkın süredir tebeşir üreten 58 yaşındaki Liu, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentine bağlı, "tebeşir köyü" olarak adlandırılan Liuyuan köyünde yaşıyor. Liuyuan köyü 70 yıldan uzun bir süredir tebeşir üretiyor. Eskiden ürünleri yerel olarak satılıyordu. Ancak 2000 yılına gelindiğinde tebeşir pazarı doygunluğa ulaştı ve köylüler yeni pazarlar bulmak zorunda kaldı.

O zamanlar Çin'in güneyindeki metropol Shenzhen'de bir internet şirketinde çalışmakta olan Liu Xiaofeng köyünün karşı karşıya olduğu güçlüğün farkına varmış ve memleketine dönüp kendi işini kurmaya karar vermiş. Yerel kaynakları birbirine entegre ederek yeni bir satış kanalı bulmayı planlamış. Bulduğu çözüm tebeşirleri çevrimiçi satmak olmuş ve bu sayede hiç beklemediği bir şekilde küçük köye yurtdışından siparişler gelmeye başlamış.

Liu Xiaofeng, ürünlerin sunumu için şirketine bir web sayfası yaptıktan sonra ilk olarak Çin'in bir başka eyaletinden 100.000 yuanlık (yaklaşık 15.000 ABD doları) bir sipariş almış. Bunu, Fransa'dan bir başka sipariş izlemiş. Liu "O zaman (Fransa'da) Paskalya zamanıydı ve müşteri 300.000'den fazla yumurta şeklinde tebeşir istiyordu" diyor ve bu siparişin kendisini çok mutlu ettiğini anlatıyor.

Bu siparişler daha başlangıçtı. Kısa bir süre sonra yurtiçinden ve yurtdışından siparişler yağmış. O zamandan bu yana Yingcheng kentinin tebeşiri dünya çapında bir üne kavuşmuş ve 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edilmiş. İnovasyonla geçen yılların ardından Liuyuan köyü şu anda eğitim, eğlence ve diğer alanlarda yaygın bir şekilde kullanılan 100 çeşitten fazla tebeşir üretebiliyor. Köy, sadece 2020 yılında 5 milyon kutu tebeşir satmış.

Ürünlerini çoğunlukla yurtdışına satan yerel bir tebeşir şirketinin yöneticisi olan Li Junzai, "Ürünleri müşterilere göre uyarlayabiliyoruz ve böyle özel tasarlanmış tebeşirin tanesi 1,5 dolara satılıyor" dedi. Liuyuan köyünün parti başkanı Liu Hantao, "Büyüyen tebeşir sanayisi köylüleri daha mutlu ve daha zengin yaptı" diyerek tebeşir sanayisinde 4.000 köylünün çalıştığını ekliyor. Köye gelenler, köylüleri yol kenarında tebeşir yerleştirip kuruturken görebiliyor. 53 yaşındaki Tu Juhua, "Bu iş kapımın önünde çalışarak ayda 3.000 ila 5.000 yuan kazanmamı sağlıyor" dedi.

Xinhua / Güncel