Botsvana Hükümeti: Çin'in Sıfır Gümrük Vergisi Politikası İhracat İçin Büyük Fırsat Sunuyor

GABORONE, 20 Mayıs (Xinhua) -- Botsvana Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı, Çin'in Botsvana menşeli belirli ürünlere yönelik 1 Mayıs itibarıyla sıfır gümrük vergisi politikasını uygulamaya başlamasının, Botsvanalı şirketler için ihracatı artırma ve istihdam yaratma açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bakanlığın salı günü yayımladığı basın açıklamasında, yeni düzenleme sayesinde Botsvana ürünlerinin Çin pazarına ek vergi maliyeti olmadan giriş yapabileceği, böylece yerel şirketlerin dünyanın en büyük pazarlarından birinde ürünlerini daha kolay ve düşük maliyetle satabileceği belirtildi.

Açıklamada, sığır eti ve hayvancılık ürünleri, işlenmiş gıda ve bahçe bitkileri ürünleri, deri ve tekstil ürünlerinin yanı sıra el sanatlarını da kapsayan bazı öncelikli sektörlere dikkat çekildi.

Basın açıklamasında, sorunsuz ticaret akışını sağlamak amacıyla Botsvana Ortak Gelir İdaresi'nin acil gümrük prosedürlerini devreye aldığı kaydedildi. Kurumun, belge işlemlerini hızlandırmak, ihracat hatlarını açık tutmak ve Çin'e gönderilecek yükler için gerekli menşe şahadetnamelerini düzenlemek amacıyla sistemlerini uyarlamakta olduğu belirtildi.

Bakanlık, üreticilere, çiftçilere ve girişimcilere bu pazarın sunduğu fırsatlardan tam anlamıyla yararlanmaları çağrısında bulundu.

Çin'in sıfır gümrük vergisi politikası, kendisiyle diplomatik ilişkileri bulunan 53 Afrika ülkesini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Xinhua