Çin'in Shanxiahu Kasabası: İncide Teknolojik İnovasyon ve Yeşil Kalkınma
Zhejiang eyaletindeki Shanxiahu, inci üretimi ve ticareti ile öne çıkıyor. Çevre dostu üretim yöntemleri ve teknolojik yeniliklerle hane halkı gelirlerini artıran kasaba, Çin'in inci ticaretinin yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.

ZHUJİ, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Shanxiahu kasabası, üretimden, işleme, ticaret ve kültür turizmine kadar inci sektörünün tüm aşamalarında sergilediği başarıyla ön plana çıkıyor.

Shanxiahu, son yıllarda çevre dostu inci üretimini ve yeşil kalkınmayı teşvik etmek için teknolojik inovasyonları benimsemiş durumda.

An itibarıyla Çin'deki önde gelen inci ticaret merkezlerinden olan ve çevrimiçi mücevher ticaret platformlarından biri olarak hizmet veren kasaba, ülkedeki inci ticaret hacminin yüzde 80'ini elinde bulunduruyor. "Güzellik ekonomisi" alanındaki faaliyetler de kasabada hane halkı gelirlerinin önemli ölçüde artırmasını sağlamış durumda.

