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Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi

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Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi

HEFENG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonu turistlerden büyük ilgi görüyor.

Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline GeldiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Qin Tao/Xinhua)

HEFENG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonu turistlerden büyük ilgi görüyor.

Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline GeldiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)

Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline GeldiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Qin Tao/Xinhua)

Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline GeldiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)

Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline GeldiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Güncel Haberler

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