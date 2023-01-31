Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi Güncel Haberler HEFENG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonu turistlerden büyük ilgi görüyor. Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Qin Tao/Xinhua) HEFENG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonu turistlerden büyük ilgi görüyor. Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Qin Tao/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.