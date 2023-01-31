Çin'in Pingshan Kanyonu Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Qin Tao/Xinhua)
HEFENG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonu turistlerden büyük ilgi görüyor.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Qin Tao/Xinhua)
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Hefeng ilçesinde berrak suyuyla ünlü turistik bir alan olan Pingshan kanyonunda tekne gezintilerinin keyfini çıkaran turistler, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)