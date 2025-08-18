Çin'in Özerk Bölgelerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası Artıyor

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in 5 özerk bölgesinin 2020'de 6,01 trilyon yuan (yaklaşık 843,06 milyar ABD doları) olan toplam gayrisafi yurtiçi hasılası 2024'te yaklaşık 8,38 trilyon yuana yükseldi.

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi Başkan Yardımcısı Duan Yijun pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu özerk bölgelerin İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Xizang Özerk Bölgesi, Ningxia Hui Özerk Bölgesi ve Xinjiang Özerk Bölgesi olduğunu belirtti.