Çin'in Meizhou kenti pomelo üretiminde eyalette birinci, ülkede ikinci oldu

Çin'in Meizhou kenti pomelo üretiminde eyalette birinci, ülkede ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Guangdong eyaletindeki Meizhou kenti, pomelo üretiminde ülke genelinde ikinci, eyalet çapında birinci sırada yer alıyor. Kent, ülkede satılan her beş pomelodan birini üretiyor; 2026'da üretim alanının yaklaşık 44 bin 700 hektara, üretimin 1,3 milyon tonu aşması bekleniyor.
GUANGZHOU, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Meizhou kenti, pomelo meyvesi üretiminde ülkede ikinci, eyalet çapında ise ilk sıraya yer alıyor. "Çin altın pomelosunun memleketi" olarak bilinen kent, ülkede satılan her beş pomelodan birini üretiyor.
Kentte pomelo yetiştirilen alanın 2026 yılında yaklaşık 44.700 hektara ulaşması, pomelo üretiminin 1,3 milyon tonu aşması ve tüm sanayi zinciri üretim değerinin 9 milyar yuana (yaklaşık 1,34 milyar ABD doları) yaklaşması bekleniyor. Altın pomelo, yerel çiftçiler için gelir artışının temel kaynağı haline geliyor.