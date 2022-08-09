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Çin'in Luangping İlçesinde Turizm Gelişiyor

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Çin'in Luangping İlçesinde Turizm Gelişiyor

LUANPİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Chengde'nin Luanping ilçesinde Çin tıbbı ve çiçek dikimi temalı doğal bir alanı gezen ziyaretçiler görülüyor, 8 Ağustos 2022.

LUANPİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Chengde'nin Luanping ilçesinde Çin tıbbı ve çiçek dikimi temalı doğal bir alanı gezen ziyaretçiler görülüyor, 8 Ağustos 2022. Luanping'deki yerel yetkililer, son yıllarda turizm için altyapı inşaatını yenilikçi yöntemlerle geliştirmeye gayret ederek, turizmin bölgedeki gelişimini güçlendirdi. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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