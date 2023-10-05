Çin'in Kuzeyindeki Sonbahar Manzarası İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı
Zhalanhe'deki sonbahar manzaralarından çeşitli görüntülerÇin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Chaihe Nehri'nin sonbahardaki nefes kesici manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Zhalanhe'deki sonbahar manzaralarından çeşitli görüntüler
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Chaihe Nehri'nin sonbahardaki nefes kesici manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel