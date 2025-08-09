Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çatışmaların Çözümüne Katkı Sağlıyor

İSTANBUL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol işbirliği gibi inisiyatiflerin, tarihte yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açan engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Suver, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Bu inisiyatifler, insanlar arası bağları, dil, din ve kültürel farkındalığı teşvik ederek, halkların, dillerin, dinlerin ve kültürlerin birbirlerini tanımalarına olanak tanıyor. Zaten en önemlisi de bu" dedi.

Çatışmaların çözümünde ve kalıcı barışın inşasında bu tür karşılıklı anlayışın önemine dikkat çeken Suver, açık diyalog ve kültürel çeşitliliğin, siyaset ve ekonomiyi aşan işbirliğinin önünü açtığını söyledi.

Kısa süre önce Shanghai İşbirliği Örgütü tarafından düzenlenen uluslararası medya konferansına katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Suver, konferansın çatışmalar ve savaşlarla boğuşan bir dünyada diyaloğu teşvik etmek açısından zamanında ve anlamlı olduğunu söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün güvenlik, ekonomik işbirliği ve diplomatik diyalogu teşvik etmek için bölgesel bir platform görevi gördüğünü belirten Suver, "Bu platform barış, diyalog ve ticaret için önemli çalışmalar yürütüyor ve yürütmeye devam edecek" dedi.

Suver, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'nün itici gücü olduğunu ve üye ülkeler arasında bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını kaydetti.

Suver ayrıca Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesindeki yeşil kalkınma kavramları ve uygulamalarının çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkılar sağladığını, üye ülkeler arasında yeniden ağaçlandırma, temiz enerji ve kentsel ekolojiyi teşvik ettiğini belirtti.