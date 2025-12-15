Çin'in Sanayi Üretimi Kasımda Yüzde 4,8 Arttı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre ülkenin sanayi üretimi yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında madencilik sektörünün katma değerli üretimi kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarken, imalat sektöründeki artış oranı yüzde 4,6 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 4,3 yükseldi.

Kasım ayında 41 ana sektörden 30'unun katma değerli üretimi artış sergiledi.

Söz konusu dönemde kömür madenciliği ve yıkama sektörünün ve genel ekipman imalatı sektörünün katma değerli üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttı. Otomobil imalatı ve demiryolu, gemi inşa, havacılık ve uzay sektörlerinin her biri de yüzde 11,9 büyüyerek güçlü performans sergiledi. Bilgisayar, iletişim ve diğer elektronik ekipman imalatı sektörü de yüzde 9,2 oranında büyüdü.

Ürün kategorilerine bakıldığında ise 623 ana sanayi ürününden 310'u kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı kaydetti. Etilen üretimi yüzde 7,3 artışla 3,09 milyon tona ulaştı. Otomobil üretimi yüzde 2,4 artarak 3,52 milyon adede ulaşırken, yeni enerjili araç üretimi yüzde 17 artışla 1,84 milyon adede yükseldi.

Yüzde 2,7 artan elektrik üretimi 779,2 milyar kilovat-saate, yüzde 3,9 artan ham petrol işleme hacmiyse 60,83 milyon tona ulaştı.