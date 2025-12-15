Haberler

Çin'in Sanayi Üretimi Kasımda Yüzde 4,8 Arttı

Çin'in Sanayi Üretimi Kasımda Yüzde 4,8 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in ulusal istatistik verilerine göre, kasım ayında katma değerli sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi. Yılın ilk 11 ayında ise sanayi üretimi yüzde 6 artış kaydetti. 41 ana sektörden 30'u produksi arttırdı.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre ülkenin sanayi üretimi yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında madencilik sektörünün katma değerli üretimi kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarken, imalat sektöründeki artış oranı yüzde 4,6 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 4,3 yükseldi.

Kasım ayında 41 ana sektörden 30'unun katma değerli üretimi artış sergiledi.

Söz konusu dönemde kömür madenciliği ve yıkama sektörünün ve genel ekipman imalatı sektörünün katma değerli üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttı. Otomobil imalatı ve demiryolu, gemi inşa, havacılık ve uzay sektörlerinin her biri de yüzde 11,9 büyüyerek güçlü performans sergiledi. Bilgisayar, iletişim ve diğer elektronik ekipman imalatı sektörü de yüzde 9,2 oranında büyüdü.

Ürün kategorilerine bakıldığında ise 623 ana sanayi ürününden 310'u kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı kaydetti. Etilen üretimi yüzde 7,3 artışla 3,09 milyon tona ulaştı. Otomobil üretimi yüzde 2,4 artarak 3,52 milyon adede ulaşırken, yeni enerjili araç üretimi yüzde 17 artışla 1,84 milyon adede yükseldi.

Yüzde 2,7 artan elektrik üretimi 779,2 milyar kilovat-saate, yüzde 3,9 artan ham petrol işleme hacmiyse 60,83 milyon tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title