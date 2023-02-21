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Çin'in Jiangsu Eyaleti 2022'de Geniş Çaplı Yabancı Yatırım Çekti

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Çin'in Jiangsu Eyaleti 2022'de Geniş Çaplı Yabancı Yatırım Çekti

NANJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ekonomik açıdan en önemli güç merkezi Jiangsu eyaletine yapılan yabancı yatırımlar, fiili kullanımda 2022'de yıllık yüzde 5,7 artışla 30,5 milyar ABD dolarına ulaşarak eyaleti ülke sıralamasında birinciliğe oturttu.

Çin'in Jiangsu Eyaleti 2022'de Geniş Çaplı Yabancı Yatırım ÇektiÇin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Qidong'daki Bayer Sağlık Hizmeti Limited Şirketi'nin Qidong Şubesi'ndeki çalışan görevliler, 2 Aralık 2020. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

NANJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ekonomik açıdan en önemli güç merkezi Jiangsu eyaletine yapılan yabancı yatırımlar, fiili kullanımda 2022'de yıllık yüzde 5,7 artışla 30,5 milyar ABD dolarına ulaşarak eyaleti ülke sıralamasında birinciliğe oturttu.

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre Jiangsu'da imalat sektörüne yapılan yabancı yatırım yıllık yüzde 32, yüksek teknoloji sektörüne yapılan yabancı yatırım ise yüzde 50,3 artışla hızlı bir büyüme kaydetti. Karların yeniden yatırıma aktarılması da yüzde 232,1 oranında arttı.

Eyalet 2022'de uluslararası şirketlere ait 35 bölgesel merkez ve işlevsel kuruma daha onay vererek bölgedeki toplam uluslararası kurum sayısını 366'ya çıkardı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Bayer Güncel Haberler

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