Haberler

Çin'in İkinci Yerli Üretim Kruvaziyer Gemisi Adora Flora City Denizdeki İlk Deneme Seferine Çıktı

Çin'in İkinci Yerli Üretim Kruvaziyer Gemisi Adora Flora City Denizdeki İlk Deneme Seferine Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in yerli üretim ikinci büyük kruvaziyer gemisi Adora Flora City, 12 günlük deneme seferine çıktı. Gemi, 5.232 yolcu kapasiteli olup Kasım'da teslim edilerek uluslararası seferlere başlayacak.

SHANGHAİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim ikinci büyük kruvaziyer gemisi, ülkenin kruvaziyer turizmi pazarındaki payını artırma hedefinin bir parçası olarak, resmi teslimat öncesindeki son büyük aşama olan 12 günlük deneme seferine cumartesi günü başladı.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin iştiraki olan Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketi, geminin bu ilk deneme seferi için 12 ülkeden 937 uzmandan oluşan bir ekibi gemiye davet etti.

Uzmanlar, sefer boyunca 20 Mart'ta Shanghai'da havuzdan çıkarılan Adora Flora City adlı geminin temel performans göstergelerini doğrulamak amacıyla 149 test ve doğrulama çalışması gerçekleştirecek.

Gemi üreticisinin paylaştığı bilgilere göre, 341 metre uzunluğunda ve 141.900 gros ton ağırlığındaki kruvaziyer gemisi, 2.130 kabin ve süit oda ile 5.232 yolcu kapasitesine sahip. Adora Magic City gemisinin ikizi olan Adora Flora City mekansal tasarım, akıllı teknoloji ve genel kruvaziyer deneyimi alanlarında kapsamlı yükseltmeler barındırıyor.

Yeni geminin 6 Kasım'da teslim edilmesi ve Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Nansha Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'ndan uluslararası rotalara seferlere başlaması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli tepki çeken paylaşımı için özür diledi

Tepki çeken paylaşımı sonrası ilk kez konuştu
Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı FSM'de dalgalanıyor
Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı